Assotrasporti ed Eumove tornano a sollecitare il monitoraggio delle infrastrutture per la viabilità

(FERPRESS) – Roma, 18 SET – Sono diversi mesi che Assotrasporti chiede interventi urgenti sulla rete autostradale e sulle infrastrutture, in particolare nella regione Liguria dove, in seguito ai crolli causati dal maltempo dello scorso inverno e all’incuria nella gestione delle infrastrutture, le strade sono diventate una minaccia per l’incolumità delle persone.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 18/9/2020 h 13:14 - Riproduzione riservata