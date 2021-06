Assotrasporti ed Eumove sollecitano l’intervento del Governo Draghi in favore dell’autotrasporto

(FERPRESS) – Roma, 22 GIU – L’associazione nazionale di categoria degli autotrasportatori, Assotrasporti, unitamente a Eumove, associazione paneuropea per la mobilità, sollecita al Presidente Draghi, ai Ministri Enrico Giovannini, Luciana Lamorgese, Luigi Di Maio, Daniele Franco, Roberto Cingolani, e agli onorevoli Teresa Bellanova, Alessandro Morelli e Giovanni Carlo Cancelleri, l’intervento immediato per il monitoraggio dell’intera rete viaria e ferroviaria del Paese, pubblica e privata, la riduzione dei pedaggi autostradali dove sono presenti situazioni di gravi criticità, come nella Regione Liguria, e la detassazione dei ristori per l’autotrasporto.

