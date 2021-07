Assosped: Scarpa riconfermato presidente assieme a tutto il direttivo

(FERPRESS) – Venezia, 23 LUG – Si è svolta mercoledì 21 luglio l’assemblea elettiva di Assosped che ha riconfermato in toto il presidente e il direttivo uscente. Per i prossimi quattro anni alla guida dell’Associazione Imprese di Spedizione Venezia che dal 1946, anno di fondazione, rappresenta la quasi totalità delle imprese di spedizione di Venezia e Chioggia è confermato Andrea Scarpa affiancato dai consiglieri, anch’essi riconfermati, Stefano Coccon, Fabrizio Giri, Mauro Lastrucci, Andrea Ormesani, Jacopo Sportillo e Tommaso Sitran.

