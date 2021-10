Assoporti esprime il cordoglio per il decesso di Eugenio Duca, punto di riferimento per il cluster marittimo portuale

(FERPRESS) – Roma, 5 OTT – Assoporti esprime il cordoglio dell’Associazione e di tutte le AdSP per l’improvvisa scomparsa dell’On. Eugenio Duca. Un uomo che ha dato un importante contributo al settore dei porti anche grazie alla sua vasta conoscenza dei temi legati all’economia del mare.

