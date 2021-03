Assoporti: bene Carfagna su necessità di semplificare procedure ZES. Garantire tempi brevi e certi

(FERPRESS) – Roma, 17 MAR – La Ministra per il Sud Mara Carfagna è intervenuta oggi alla Camera dei Deputati chiarendo che ci sarà un’operazione di snellimento delle procedure sulle Zone Economiche Speciali. Rispondendo a diverse osservazioni dell’On. Mauro D’Attis in sede di audizione sulle ZES e le CIS, la Ministra non ha esitato nel sottolineare che la normativa in merito va rivista.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 17/3/2021 h 12:20 - Riproduzione riservata