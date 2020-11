Assologistica: Gentile chiede al Governo riconoscimento di “servizio pubblico essenziale” per la logistica

(FERPRESS) – Roma, 10 NOV – “E’ doveroso sottolineare come – in un momento così difficile come è stata la prima fase della pandemia – a fianco di strutture e operatori sanitari impegnati con abnegazione in uno sforzo straordinario, un ruolo altrettanto importante sia stato svolto dagli operatori della logistica. A inizio 2020 si è corso il rischio oggettivo di aggiungere alla crisi sanitaria anche quella degli approvvigionamenti. Tutto questo però non è successo. La logistica in conto terzi, pur con enormi difficoltà e in un clima spesso caotico, ha invece dato una risposta di efficienza, evitando di fatto il tracollo del sistema socio-economico del nostro Paese”.

Pubblicato da COM il: 10/11/2020