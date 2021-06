Assogasmetano: partnership con Ecomotive Solutions per lo sviluppo del metano per autotrazione

(FERPRESS) – Bologna, 28 GIU – Assogasmetano – l’associazione delle aziende distributrici di metano, biometano e GNL per autotrazione che rappresenta anche gli operatori del trasporto su strada di gas naturale e le autofficine specializzate nella gestione tecnica dei veicoli a gas – ed Ecomotive Solutions – azienda che opera nella progettazione e realizzazione di sistemi innovativi per l’uso dei carburanti alternativi – hanno deciso di intraprendere un percorso comune volto al rilancio e allo sviluppo dell’uso del gas naturale in autotrazione.

[dv]Considerata la necessità di fornire soluzioni immediate e praticabili per la sostenibilità dei trasporti e per il processo di decarbonizzazione, le due realtà hanno convenuto di unire gli sforzi per sviluppare e promuovere soluzioni efficienti ed efficaci per una mobilità totalmente green.

Il progetto prevede di fornire soluzioni “pronte” sia per assicurare una seconda vita ai veicoli circolanti appartenenti a classi di emissioni obsolete, rendendo disponibili dei Kit di trasformazione per il loro “refresh”, sia di proporre delle soluzioni per l’uso del gas naturale in veicoli ibridi, in sostituzione dei carburanti tradizionali, allo scopo di rendere ancora più economicamente vantaggioso il loro uso e di sfruttare la sinergia fra la trazione elettrica e un carburante più rispettoso dell’ambiente, come nel caso del biometano, che può arrivare ad un impatto nullo o addirittura negativo nelle emissioni di CO2 equivalente.

Si tratta quindi di individuare le migliori condizioni di mercato e sviluppare la fattiva collaborazione tra diversi player della filiera del gas naturale (quali stazioni di rifornimento, associazioni di categoria, concessionarie/importatori di veicoli, fino alle stesse officine di installazione), per dare inizio a un “new-deal” nell’uso del gas naturale/biometano.

Commentando l’iniziativa, Flavio Merigo, Presidente di Assogasmetano, ha dichiarato: “Abbiamo il dovere di sviluppare dei progetti che possano sostenere la grande opportunità che metano e biometano offrono per risolvere il problema della decarbonizzazione dei trasporti. Lo sviluppo continuo della rete distributiva, che oggi conta già 1.500 impianti, deve essere supportato da un analogo incremento del parco circolante a metano. La storia d’uso del gas naturale nel nostro Paese ha già dimostrato la valenza di questo carburante nella soluzione dei problemi legati ai costi della mobilità delle persone e delle merci con la contemporanea riduzione dell’impatto ambientale. Ora ci attendono delle nuove sfide sia sotto il profilo tecnologico (come l’applicazione nei veicoli ibridi) sia sotto quello ambientale, assicurando la possibilità di utilizzare il biometano prodotto nelle vicinanze del punto di rifornimento allo scopo di azzerare del tutto la carbon footprint. Per questo motivo ci stiamo battendo affinché ai veicoli alimentati a Biometano venga riconosciuto lo status di ZEV (Zero Emission Vehicle). Per queste ragioni ci sembra plausibile la proposta, che abbiamo avanzato nelle sedi opportune, di sostenere questa iniziativa, che ha positive ricadute sull’economia delle famiglie e sull’ambiente, con opportuni incentivi. La collaborazione con ECOMOTIVE SOLUTIONS ci consente di mettere a punto delle proposte commerciali veramente competitive per ridurre al minimo i costi di trasformazione e di poter contare, allo stesso tempo, su di una rete di installatori altamente qualificati, in grado di offrire al cliente un servizio completo ed a costi standardizzati su tutto il territorio nazionale”.

Giovanni Deregibus, Amministratore Unico di Ecomotive Solutions, aggiunge con soddisfazione: “Seguendo la nostra visione aziendale, non ci limitiamo a sviluppare un prodotto funzionale: la nostra tecnologia è il collante di una filiera virtuosa che coinvolge tutti coloro che abbiano reale interesse a fare squadra. L’Italia è un Paese ricco di tradizione e know-how sul tema del metano, risorsa eccezionale per offrire concretamente oggi, e non in un futuro ancora non definito, una soluzione di maggior salvaguardia dell’ambiente e risparmio economico. Con questo approccio pragmatico, rappresentiamo una risorsa preziosa per un mercato nel quale convivono la domanda di rinnovamento di veicoli già circolanti da tempo e quella più giovane – ma sempre più consistente – legata a veicoli più moderni e sofisticati. In questa delicata fase di transizione tecnologica, riteniamo che la crescita della rete di distribuzione del metano debba essere seguita da una rete di validi professionisti dotati di prodotti all’avanguardia, sempre più semplici da gestire a partire dalla loro installazione e calibrazione. Sposiamo dunque con entusiasmo la proposta di Assogasmetano, con l’auspicio che questo format possa essere esteso anche ad altri Enti che si adoperano per la promozione del metano: facendo massa critica, questo gas naturale potrà ottenere la giusta visibilità presso l’opinione pubblica, coinvolgendo la platea di professionisti sempre più esigenti”.

[/dc]

Pubblicato da COM il: 28/6/2021 h 10:42 - Riproduzione riservata