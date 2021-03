Assogasmetano: necessari incentivi per la conversione a gas di autovetture Euro 4 e Euro 5 e per il Biometano

(FERPRESS) – Bologna, 19 MAR – Con un incentivo pari a 900 € per la conversione di veicoli a metano e pari a 600 € per la conversione di veicoli a GPL sarebbe possibile sostenere la conversione a gas di circa 495.000 veicoli di categoria emissiva Euro 4 o Euro 5, con un evidente beneficio per il rilancio del comparto automotive in chiave di mobilità sostenibile e con un sensibile svecchiamento del parco auto circolante. Questi dati emergono dal memorandum portato da Assogasmetano in un’audizione alle Commissioni riunite V e XIV del Senato della Repubblica che si è svolta lo scorso 17 marzo.

Pubblicato da COM il: 19/3/2021