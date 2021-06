Assogasmetano: la rete di rifornimento di metano in Italia tocca quota 1.500 distributori attivi

(FERPRESS) – Roma, 15 GIU – Traguardo importante per la rete di distribuzione di metano nel nostro Paese, che ha toccato quota 1.500 punti. Lo rende noto Assogasmetano, associazione che rappresenta molte delle più importanti aziende che operano in Italia nell’erogazione del metano per i trasporti. Ai tradizionali distributori di metano gassoso (CNG) si affiancano sempre di più anche distributori di metano liquido (LNG), che sono un centinaio nel nostro Paese e sono fondamentali per i rifornimenti di metano ai mezzi pesanti. In crescita, poi, anche il numero di distributori dotati di self service.

Pubblicato da COM il: 15/6/2021 h 14:49 - Riproduzione riservata