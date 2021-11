Assogasmetano: biometano e BioGNL meritano parità di trattamento rispetto a idrogeno ed elettricità

(FERPRESS) – Bologna, 25 NOV – “Il Biometano rientra perfettamente nelle logiche di economia circolare: è rinnovabile e riduce le emissioni. Biometano, elettricità e idrogeno devono avere parità di trattamento”. Questo è quanto affermato da Flavio Merigo, presidente di Assogasmetano, in apertura del convegno “Biometano e BioGNL, una soluzione alla crisi climatica ed energetica”, moderato da Monica Dall’Olio, direttore responsabile delle testate Oggigreen ed Ecomobile, che si è svolto ieri a Verona in occasione della Fiera Oil&nonOil.

