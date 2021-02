ASSOFERR: la ferrovia a supporto del nuovo governo per la ripresa e lo sviluppo sostenibile

(FERPRESS) – Roma, 19 FEB – ASSOFERR augura al Presidente del Consiglio Mario Draghi e a tutto il Governo buon lavoro. Sono stati chiamati ad affrontare con grande senso di responsabilità questa emergenza sanitaria ed economica mondiale che sta mettendo a dura prova la tenuta di tutti i Paesi coinvolti, tra cui l’Italia.

