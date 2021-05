Assoferr: Con l’adesione a Conftrasporto la ferrovia completa la rappresentanza del sistema confederale

(FERPRESS) – Roma, 12 MAG – ASSOFERR entra a far parte di CONFTRASPORTO, completando di fatto la rappresentanza dei settori del trasporto e della logistica. Il presidente Andreas Nolte, ha ufficializzato l’adesione deliberata dall’ultimo Consiglio Direttivo ed è lieto di questa nuova, ulteriore opportunità che rafforzerà le istanze del trasporto ferroviario merci integrato alle altre modalità di trasporto.

“In questo momento di grande attenzione per la mobilità sostenibile, di cui il trasporto ferroviario è sicuramente il maggiore protagonista, il ruolo di CONFTRASPORTO non potrà che essere determinante per supportare i decisori nazionali ed europei nel promuovere la multimodalità”, dichiara il presidente Andreas Nolte.

La rivoluzione Green e la digitalizzazione saranno i pilastri fondamentali del nostro consueto Forum, che si terrà, in presenza, il 5 luglio 2021, presso il museo nazionale ferroviario di Pietrarsa, quest’anno ancor più sentito perché anno Europeo della Ferrovia.

“Dopo un anno di stop, dovuto alla situazione pandemica, ASSOFERR tornerà con tutti i suoi sostenitori e sponsor nella location originale che ha dato nome al nostro Forum. Sarà un momento di costruttiva riflessione insieme alle Istituzioni e Stakeholder di quanto messo in atto dal Governo con il PNRR e dall’Europa con il European Green Deal. Partiamo dal presupposto che questo non sia un punto di arrivo o l’unica soluzione per i temi infrastrutturali e gestionali del sistema dei trasporti bensì un punto di partenza su cui costruire una continuità di azioni atte a garantire la strutturalità di tanti provvedimenti a sostegno del cargo ferroviario”.

Pubblicato da AAR il: 12/5/2021 h 16:11 - Riproduzione riservata