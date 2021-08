Associazione Sicilia in Treno: Comune Castelvetrano interessato a rinascita ferrovia Castelvetrano Porto Palo come linea turistica

(FERPRESS) – Palermo, 2 AGO – L’associazione Sicilia in Treno ha rilanciato sul proprio sito, a distanza di qualche giorno dalla sua pubblicazione, l’importante comunicato dell’Amministrazione del Comune di Castelvetrano relativo alle iniziative da intraprendere al più presto per la realizzazione, nell’ambito del Deposito locomotive della stazione di Castelvetrano, del Polo museale ferroviario, e per la rinascita, come linea turistica, della ferrovia Castelvetrano Porto Palo di Menfi, secondo quanto disposto dalla legge nazionale 128/2017.

Pubblicato da COM il: 2/8/2021 h 12:01