Assifer: LEF Group riattiva il sistema PADIS sulla tratta Milano Rogoredo Bivio PC Melegnano

(FERPRESS) – Roma, 23 SET – In data 15-17 luglio scorsi, con la collaborazione del personale della DTP di Milano ed il personale di LEF Group è stato riattivato il sistema PADIS (Pantograph Automatic Dlagnostic System) di San Donato Milanese, precisamente nella tratta Milano Rogoredo Bivio PC Melegnano (km 12,078), sulla Milano-Piacenza (Linea BO AC/AV).

Il sito si trova in prossimità di un posto di confine elettrico (POC), su una tratta con sistema di elettrificazionea 3kVcc adiacente l’imbocco con la tratta AV/AC(25kVca). La scelta di tale sito è stata considerata di particolare rilievo da RFI per salvaguardare la continuità dell’esercizio sulla prima tratta di imbocco per la linea AV/AC esercita nella DTP di Milano.

Pubblicato da COM il: 23/9/2021 h 10:53 - Riproduzione riservata