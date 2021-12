Assemblea Nazionale Confartigianato Trasporti: Bellanova, lavoriamo insieme per valorizzare vostro ruolo chiave nel Paese. Genedani rieletto presidente

(FERPRESS) – Roma, 13 DIC – Il Presidente Granelli, dopo l’apertura dei lavori dell’Assemblea Nazionale congressuale di Confartigianato Trasporti da parte del Segretario nazionale Sergio Lo Monte, ha portato il saluto della Confederazione ricordando l’impegno affinchè gli artigiani e le piccole imprese siano pienamente coinvolti nei progetti del Pnrr e siano attuate quelle riforme, dal fisco alla burocrazia, dal credito alla giustizia civile, indispensabili per consentire alle imprese di uscire dalla crisi e agganciare la ripresa. “Questo impegno – ha sottolineato Granelli – esige da parte di tutte le componenti del nostro Sistema Confartigianato massima condivisione e piena responsabilità”.

