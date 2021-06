Assemblea interna Assoporti: unità d’intenti e lavoro di squadra L’AdSP Sicilia Occidentale rientra in Associazione

(FERPRESS) – Roma, 9 GIU – Si è tenuta oggi l’Assemblea degli associati per la prima volta dopo la designazione del nuovo Presidente dell’Associazione dei Porti Italiani, Rodolfo Giampieri.

Una riunione di condivisione di obiettivi tra tutti i Presidenti che ogni giorno si trovano a dover affrontare, da veri protagonisti, le necessità dell’economia reale che ruota intorno ai porti.

Il nuovo Presidente dell’Associazione ha incassato anche il rientro dell’AdSP del Mar di Sicilia Occidentale. Infatti, con una lettera del Presidente Pasqualino Monti di richiesta di rientro a partire dal 1° luglio, naturalmente approvata all’unanimità, Assoporti torna ad avere tutte le Autorità di nuovo associate. Un risultato importante per tutta l’Associazione che segna l’avvio di un periodo di forte coesione.

