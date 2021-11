Assemblea Generale OICA 2021. Bozzella nominato nuovo presidente

(FERPRESS) – Napoli, 25 NOV – Il 19 novembre 2021, l’annuale Assemblea Generale dell’OICA, tenutasi a Napoli, in Italia, ha eletto John Bozzella, Presidente dell’Alliance for Automotive Innovation (Auto Innovators) con sede negli Stati Uniti, come nuovo Presidente dell’Associazione internazionale dei costruttori di autoveicoli OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles – International Organisation of Motor Vehicle Manufacturers).

