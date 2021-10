Assemblea Federagenti: sindaco Bucci, replicabile il miracolo della ricostruzione del Morandi

(FERPRESS) – Genova, 15 OTT – “Tecniche di project management e tecnologie avanzate, con un allineamento funzionale delle professionalità che esistono anche nella pubblica amministrazione, ma sono sottoutilizzate e mortificate”. Questi sono per il Sindaco di Genova, Marco Bucci, intervenuto questa mattina all’Assemblea di Federagenti (la Federazione degli Agenti Marittimi) in corso a Venezia, gli ingredienti che rendono “possibile e replicabile” il miracolo del ponte di Genova, ovvero la ricostruzione a tempo di record di un’infrastruttura strategica.

