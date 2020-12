Assemblea di Confitarma conferma Mario Mattioli presidente per un biennio

(FERPRESS) – Roma, 9 DIC – Il 9 dicembre a Roma, presieduta da Mario Mattioli, si è tenuta in videoconferenza l’Assemblea straordinaria della Confederazione Italiana Armatori. All’ordine del giorno la votazione per la conferma alla presidenza per un biennio del Presidente uscente, deliberato dal Consiglio confederale del 19 novembre su proposta della Commissione di Designazione, come previsto dal Regolamento Unico per il Sistema di

Confindustria. L’Assemblea ha deliberato all’unanimità di confermare per un biennio il Presidente in carica.

Pubblicato da COM il: 9/12/2020 h 16:16