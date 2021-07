Assemblea dei soci di ITA – Italia Trasporto Aereo Spa: deliberato aumento di capitale di 700 mln

(FERPRESS) – Roma, 28 LUG – L’Assemblea dei soci di ITA – Italia Trasporto Aereo Spa, riunitasi in data odierna, ha deliberato, su proposta del Consiglio di amministrazione, un aumento di capitale di 700 milioni di euro.

La delibera odierna dell’Assemblea segue l’approvazione, da parte del Cda del 15 luglio scorso, delle linee di Piano Industriale 2021-2025 e il perfezionamento dell’iter di approvazione in corso da parte della Commissione Europea sulla scorta della “Comfort Letter” da essa emessa lo stesso 15 luglio.

