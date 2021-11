Assemblea Confetra Piemonte: appuntamento il 1° dicembre con Davide Gariglio, Gabusi e Tronzano

(FERPRESS) – Torino, 24 NOV – Risorgimento 2.0 è il titolo, assai evocativo, scelto da Confetra Piemonte per la sua Assemblea di venerdì prossimo. “La nostra regione deve mettere a fuoco una sua funzione logistica e trasportistica distintiva. Le relazioni con i porti liguri, le interazioni con l’area logistica milanese, la funzione strategica dei suoi interporti, il rilancio di Caselle, il completamento della Torino – Lione nell’ambito del Corridoio Lisbona – Kiev: tutto ciò deve divenire un unico grande disegno volto a collocare il Piemonte in posizione competitiva rispetto ai grandi flussi che caratterizzano l’economia oggi” ha dichiarato la Presidente di Confetra Piemonte, Ivana Corroppoli, presentando l’evento.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it