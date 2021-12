Assemblea Anita: Cascetta, efficientamento emissioni è una delle grandi sfide della rivoluzione in atto

(FERPRESS) – Roma, 30 NOV – Durante l’assemblea annuale di ANITA Ennio Cascetta, Professore presso l’Universitas Mercatorum e Presidente del Cluster Trasporti Italia ha posto l’attenzione sulla situazione del trasporto merci in Italia analizzando la ripresa che sta vivendo il settore dopo la pandemia in funzione dello sviluppo di modalità di consumo alternative come l’e-commerce.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 30/11/2021 h 11:03 - Riproduzione riservata