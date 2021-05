Assegnati i progetti di costruzione dei binari di raccordo per i treni di 750 metri in cinque stazioni del corridoio Madrid-Barcellona

(FERPRESS) – Roma, 27 MAG – Adif ha selezionato il vincitore del contratto per la stesura dei progetti di costruzione per l’ampliamento dei binari secondari per una lunghezza utile di 750 m in cinque stazioni del corridoio Madrid-Barcellona. Nello specifico, si tratta di cinque stazioni sulla tratta Saragozza-Tarragona attraverso Caspe, che sono Fuentes de Ebro, Nonaspe e Chiprana, nella provincia di Saragozza, La Puebla de Híjar (Teruel) e Flix (Tarragona).

Pubblicato da AB il: 27/5/2021 h 13:31 - Riproduzione riservata