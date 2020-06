Assarmatori: Stefano Messina in Senato, aiuti prioritari alle linee marittime essenziali

(FERPRESS) – Roma, 9 GIU – Nessuna contrapposizione rispetto alla presenza di Costa Crociere sulle rotte nazionali, ma conferma di una priorità: se ci sono risorse per sostenere le compagnie di navigazione, queste debbono andare a chi svolge servizi di carattere pubblico, nel trasporto merci e passeggeri e nei collegamenti con le isole. Questo in sintesi il contenuto dell’intervento del Presidente di ASSARMATORI, Stefano Messina, in occasione dell’audizione alla VIII Commissione Permanente Lavori Pubblici Comunicazioni del Senato svoltasi questa mattina. Lo rende noto la stessa associazione con un comunicato stampa.

9/6/2020