Assagenti: possibile blocco delle merci in container per il bacino di Sampierdarena per buona parte del mese di agosto

(FERPRESS) – Roma, 20 LUG – Fino ad oggi le notizie erano frammentarie e ufficiose, ma ora le date sono confermate e sembrano poter far presagire il blocco delle merci in container per il bacino di Sampierdarena per buona parte del mese di agosto: secondo le nostre informazioni la Stazione ferroviaria di Genova Marittima, quella dove transitano i convogli per i Terminals Sech e GPT, sarà interdetta dal 9 al 29 agosto; il tratto autostradale tra i caselli di Genova Ovest e Genova Prà, secondo Aspi, sarà chiuso h24 dal 6 al 23 agosto.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 20/7/2021 h 13:00 - Riproduzione riservata