Assagenti: code e intasamento all’ingresso dei Terminal del Porto Vecchio

(FERPRESS) – Roma, 5 OTT – Raccogliendo l’ennesima protesta giunta questa volta da un nostro importante associato, pubblicata peraltro da un quotidiano cittadino questa mattina, il numero uno di Assagenti, che da alcune settimane tiene sotto attenzione la situazione del traffico camionistico che sempre più di frequente interessa il porto di Sampierdarena e si ripercuote sulla viabilità cittadina, si esprime senza mezzi termini: “Raggiungere Genova a causa delle incredibili condizione della rete autostradale che ci circonda è già un’impresa difficilissima, se una volta arrivata in porto la merce impiega altre ore ad entrare nei terminal la situazione diventa insostenibile” sbotta Paolo Pessina che prosegue “a seguito delle segnalazioni dei nostri associati abbiamo scritto venerdì scorso una lettera al Presidente Signorini esprimendo tutta la nostra preoccupazione per quanto sta accadendo, al momento non abbiamo ricevuto alcuna risposta”.

Pubblicato da COM il: 5/10/2021 h 12:55 - Riproduzione riservata