Assaeroporti, Demetra, Sipotra: Il settore del trasporto aereo nell’attuale crisi economica: prospettive e rimedi

(FERPRESS) – Roma, 25 NOV – Sipotrà organizza per il prossimo 11 dicembre un seminario con Assaeroporti e Demetra sul trasporto aereo.

Il workshop trae spunto dalla crisi che il trasporto aereo sta vivendo a causa di un’“emergenza” economico–sanitaria che purtroppo si va prospettando ben più di una condizione transitoria e che rischia tanto più di “tramortirlo” in quanto sul costante sviluppo del settore nel tempo hanno investito i suoi tanti stakeholder, industriali, sociali e istituzionali.

Oltre a misurarsi sull’impatto e sull’orizzonte temporale che, per quanto incerti, si tingono di scuro, la discussione sarà centrata sulle misure di politica pubblica che, anche in comparazione con quanto approntato in altri Paesi, si rendono necessarie per permettere la continuità dell’intera filiera e nel più lungo andare la ripresa della sua crescita.

L’eccezionalità dell’attuale congiuntura richiede di ricorrere a misure straordinarie finalizzate a un’equa e

sostenibile allocazione dei sacrifici fra i diversi stakeholder del settore, per la quale è centrale l’adeguamento dei vigenti strumenti di regolazione e robuste politiche di sostegno pubblico, così come una loro rivisitazione per fronteggiare l’eventuale ripetersi di shock esogeni.

L’obiettivo è dunque di individuare percorsi che, oltre ad affrontare il contingente, permettano al settore di

riprendere la crescita non appena sarà possibile con il ritorno a un contesto di piena mobilità di persone e di merci.

In questa prospettiva l’evento vuole avviare una riflessione ad ampio raggio che gli organizzatori si propongono di

approfondire congiuntamente in una serie di incontri che verranno via via programmati.

PROGRAMMA

Ore 10:00

Introduzione ai lavori

Tiziano Treu*, Presidente del CNEL

Fulvio Cavalleri, Vice-Presidente di Assaeroporti

Relazioni Introduttive

Pierluigi Di Palma, Presidente del Centro Studi Demetra

Mario Sebastiani, Presidente di SIPoTra

Ore 11:00

Interventi

Lupo Rattazzi, Neos Olivier Jankovec, Direttore generale di ACI-Europe

Vito Mangano, Direttore generale di Assohandlers Valentina Lener, Direttore generale di Assaeroporti

Antonio Scino, Capo Dipartimento del CIPE Francesco Munari, Università di Genova e SIPoTra

Ore 12:30

Conclusioni

Alessio Quaranta, Direttore generale dell’Ente nazionale per l’aviazione civile

Nicola Zaccheo, Presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti

Paola De Micheli*, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Pubblicato da RED il: 25/11/2020 h 12:00 - Riproduzione riservata