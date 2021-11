ASF ricerca personale. Selezione per 4 tecnici manutentori per le sedi di Como e Menaggio

(FERPRESS) – Como, 19 NOV – ASF Autolinee, la principale Società di trasporto pubblico di Como e Provincia, con circa 500 dipendenti e una flotta composta da più di 300 autobus, intende rafforzare il proprio organico procedendo alla selezione di 4 tecnici manutentori, per le sedi aziendali di Como e Menaggio.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it