ASF Autolinee: in servizio nuovi bus. Il 65% della flotta ha ora una classe ambientale maggiore di Euro 5

(FERPRESS) – Milano, 29 MAG – Sono sei i nuovi bus da 12 metri entrati in servizio in questi giorni sulle linee extra-urbane C40 Erba-Lecco, C50 Como-Cantù, C46 Como-Bergamo, C45 Como-Inverigo-Cantù, C70 Como-Appiano ,C74 Como-Valmorea. I nuovi mezzi che, in condizioni standard, possono trasportare fino a 35 persone sedute e 67 in piedi si aggiungono ai sei già in circolazione sulle linee minori di Erba e sulla Como – Merate – Bergamo.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 29/5/2020 h 14:04 - Riproduzione riservata