ART: Zaccheo interviene a workshop organizzato da Sipotrà. Ripensare modo di viaggiare, sarà fondamentale la security sanitaria

(FERPRESS) – Torino, 11 DIC – Nel suo intervento al Workshop organizzato oggi da SIPOTRA, il Presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, Nicola Zaccheo, ha affermato che «la pandemia da COVID 19 impone di ripensare il nostro stesso modo di viaggiare, fra cui sarà fondamentale la “security sanitaria”, di cui i corridoi che garantiscono voli “Covid Free” ne sono già un esempio».

