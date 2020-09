ART: il Consiglio dei Ministri avvia procedura per nomina di Zaccheo come presidente e Ronacallo e Parola come componenti

(FERPRESS) – Roma, 4 SET – Il Consiglio dei Ministri, riunito ieri sera, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, ha deliberato l’avvio della procedura per la nomina di Nicola ZACCHEO a Presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti e di Carla RONCALLO e Francesco PAROLA a componenti della medesima Autorità.

