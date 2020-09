Arriva Sadem: presentati 6 dei 23 nuovi autobus Iveco Crossway che prenderanno servizio sulle strade extraurbane di Torino

(FERPRESS) – Torino, 9 SET – Una cornice suggestiva, la Lavanderia a Vapore di Collegno, quella scelta da Arriva Sadem, che oggi presenta 6 dei 23 nuovi autobus Iveco Crossway che prenderanno servizio sulle strade extraurbane della Città Metropolitana di Torino a partire da settembre 2020.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it