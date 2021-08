Arriva la nuova app Jojob Real Time Carpooling per condividere l’auto in modo smart e sicuro

(FERPRESS) – Roma, 26 AGO – Agevolare la programmazione dei viaggi in carpooling tra colleghi, dividere le spese e inviare il denaro direttamente tramite app, garantire la sicurezza attraverso l’implementazione del Green Pass, rendere il carpooling aziendale a portata di tutti. Sono solo alcune delle novità di Jojob Real Time Carpooling, la nuova app dedicata al carpooling aziendale lanciata da Jojob, il principale servizio che in Italia offre alle aziende uno strumento completo di welfare aziendale dal punto di vista della mobilità.

