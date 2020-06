Arriva Italia: pubblicata gara per l’acquisto di 550 autobus. Investimento di oltre 123 milioni

(FERPRESS) – Roma, 8 GIU – Arriva Italia – società italiana controllata dalla tedesca Deutsche Bahn, uno dei leader mondiali nei servizi di trasporto passeggeri – ha pubblicato un capitolato di gara per l’avvio di un accordo quadro triennale per l’acquisto di 550 autobus. I nuovi mezzi verranno distribuiti in tutto il nord Italia, tra le società controllate in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, oltre che a Trieste e Como. Si tratta di un investimento di oltre 123 milioni di euro, volto a potenziare l’offerta del trasporto pubblico locale italiano.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 8/6/2020 h 11:38 - Riproduzione riservata