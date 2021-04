Arriva Italia: a Udine i primi autobus a gas naturale compresso utilizzati nel TPL extraurbano

(FERPRESS) – Udine, 22 APR – È Udine la prima città italiana che può vantare l’introduzione dei mezzi a gas naturale nel proprio circuito extraurbano, mezzi a pianale rialzato e ad alto risparmio energetico fino ad ora utilizzati per il solo servizio urbano/suburbano. Si tratta di un investimento di circa 1,3 milioni di euro finanziato da Arriva Italia. Questi 5 autobus sono i primi di una seria di acquisti già pianificati con l’obiettivo di raggiungere nei prossimi anni il raddoppio della flotta. Ulteriori 9 autobus sono previsti già nel 2021.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it