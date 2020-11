Arcola Energy presenta la piattaforma di propulsione a celle a combustibile a idrogeno per veicoli pesanti

(FERPRESS) – Roma, 20 NOV – Arcola Energy, leader nell’integrazione di sistemi a idrogeno e celle a combustibile, ha sviluppato una piattaforma di propulsione proprietaria a celle a combustibile a idrogeno (HFC), progettata per applicazioni su veicoli che richiedono capacità di ciclo di lavoro elevato e rifornimento rapido.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it