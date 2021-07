Arcese pubblica il Bilancio di Sostenibilità, report su strategie del Gruppo verso un futuro più sostenibile

(FERPRESS) – Bari, 16 LUG – Negli ultimi anni Arcese ha intrapreso un percorso che vede nella sostenibilità un punto di partenza nelle scelte quotidiane di business e quindi una parte integrante e determinante delle proprie strategie. Agire in modo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale è molto più di un intento: per il Gruppo si traduce infatti in azioni concrete e misurabili. Offrire ai clienti servizi sempre più sostenibili, valorizzare le persone in azienda, ridurre l’impatto delle proprie attività e gestire in modo responsabile i partner sono alcune di queste.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 16/7/2021 h 12:55 - Riproduzione riservata