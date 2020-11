Arcese: Annalisa Sala nominata Global Chief People Officer. Top Manager donna in un mondo storicamente maschile

(FERPRESS) – Roma, 25 NOV – Il Gruppo Arcese continua a crescere e per farlo decide di investire ulteriormente nelle proprie persone con la nomina di Annalisa Sala in qualità di Global Chief People Officer. Nel suo ruolo, Annalisa guiderà infatti la “People Strategy” globale del Gruppo con focus sull’evoluzione della cultura aziendale attraverso la creazione di una “employee experience” di successo che attragga i talenti esterni e sviluppi i talenti interni in una cultura di engagement, flessibilità e leadership a tutti i livelli.

Pubblicato da COM il: 25/11/2020 h 16:43 - Riproduzione riservata