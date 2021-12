ARaymond annuncia l’acquisizione di CGA Technologies

(FERPRESS) – Roma, 2 DIC – ARaymond, leader internazionale del settore automotive nelle soluzioni di fissaggio e assemblaggio, annuncia l’acquisizione di CGA Technologies, uno dei principali produttori italiani di pannelli in alluminio per il raffreddamento del pacco batterie. Questo passaggio è il seguito dell’acquisizione, all’inizio di ottobre, di Castello Italia S.p.A., azienda specializzata nell’estrusione di tubi in plastica per applicazioni pneumatiche in segmenti del mercato industriale riguardanti i trasporti e altre aree specifiche. Queste acquisizioni sono dei fondamentali passi verso soluzioni plug-and-play complete e su misura. L’obiettivo è progettare e fornire sistemi ottimizzati di gestione termica nella mobilità e in altri settori industriali selezionati.

Pubblicato da Giulia Riva il: 2/12/2021 h 12:50 - Riproduzione riservata