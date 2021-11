Approvato il piano infrastrutturale di Biden. La corsa per 1 trilione di dollari (862 miliardi di euro) negli Stati Uniti inizia ora

(FERPRESS) – Roma, 15 NOV – L’America può finalmente ridisegnare il suo vasto e vasto sistema infrastrutturale con una visione a lungo termine, abbandonando l’abitudine di rattoppare strade, ponti e ferrovie, reti informatiche, elettriche, idriche e fognarie.

Il piano presentato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dopo una lunga e tormentata gestazione nei corridoi del Congresso, ha ottenuto il via libera per oltre 1 trilione di dollari (862 miliardi di euro) di spesa, di cui la metà (550 miliardi di dollari, ovvero 474 miliardi di euro) sotto forma di nuovi investimenti federali nei prossimi cinque anni. L’altra metà proviene dal riutilizzo dei fondi di emergenza non spesi che verranno ora reindirizzati alla costruzione di infrastrutture.

