Appalti ferroviari: lavoratori manifestano per il grave ritardo nell’erogazione delle indennità di cassa integrazione

(FERPRESS) – Roma, 1 LUG – Nella giornata di ieri i lavoratori degli appalti ferroviari hanno manifestato sotto la sede Generale dell’INPS per il grave ritardo nell’erogazione delle indennità di cassa integrazione. Dal mese di marzo

difatti, nonostante i tanti proclami, nulla è arrivato nelle loro buste paga.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it