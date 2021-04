Aperto bando per progetto “Conducenti nel trasporto containerizzato” di Consorzio Global e Accademia Marina Mercantile

(FERPRESS) – Roma, 9 APR – Offrire occupazione sul territorio e contribuire a innalzare il livello di qualificazione del settore del trasporto terrestre immettendo risorse qualificate, motivate e selezionate. Con questo obiettivo nasce la partnership tra Consorzio Global e l’Accademia della Marina Mercantile.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it