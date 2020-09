APAM: biglietti urbani e interurbani ora acquistabili con App Dropticket e pagamento tramite credito bancario

(FERPRESS) – Mantova, 25 SET – Da oggi APAM offre ai propri utenti una nuova soluzione per acquistare il titolo di viaggio comodamente dal proprio smartphone, con l’app Dropticket si possono infatti acquistare sia i biglietti del trasporto urbano che interurbano.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it