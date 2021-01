AP Gioia Tauro: gara per società che indicherà bacino di carenaggio da acquistare

(FERPRESS) – Gioia Tauro, 4 GEN – L’anno nuovo inizia con lo sguardo rivolto al futuro e ai prossimi passi programmatici da attuare. L’Autorità portuale di Gioia Tauro ha avviato la gara pubblica per individuare la società che, sul mercato internazionale, dovrà indicare il bacino di carenaggio da acquistare. Si tratta di un passo importante che porterà alla realizzazione di un polo cantieristico, al fine di implementare e diversificare le attività lavorative attualmente presenti nello scalo calabrese.

