Antitrust: al via domani a Roma la riunione delle Autorità europee di concorrenza

(FERPRESS) – Roma, 22 SET – Inizierà domani pomeriggio e si concluderà venerdì la riunione dell’ECA (European Competition Authorities), la rete informale che riunisce le Autorità Antitrust europee, giunta al ventesimo anniversario della sua costituzione. All’evento, organizzato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, parteciperanno il presidente dell’Antitrust italiana, Roberto Rustichelli, e i vertici delle Authority di Austria, Belgio, Cipro, Commissione Europea, Danimarca, EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio), Estonia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ungheria.

