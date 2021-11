Ansfisa interviene sulla Torino-Ceres e su Roma-Viterbo avviata solo una ricognizione documentale

(FERPRESS) – Roma, 26 NOV – L’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali rende noto che nel corso di un audit sulle procedure di manutenzione dell’esercente GTT, che gestisce la ferrovia Torino-Ceres, sono state riscontrate non conformità tecniche tali da determinare la sospensione della circolazione dei treni nell’ultimo tratto da Germagnano a Ceres.

