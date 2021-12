Ansfisa: inaugurata prima sede operativa a Roma. Ispezioni su strade, autostrade e ferrovie

(FERPRESS) – Roma, 17 DIC – E’ stata inaugurata oggi, alla presenza del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, la nuova sede operativa dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali in piazzale dell’Industria, 20 a Roma Eur. L’edificio, composto da 9 piani e dotato di certificazione di sostenibilità ambientale (Breeam in use), ospiterà il personale recentemente assunto e la sala operativa che metterà l’Ansfisa in collegamento con altre realtà preposte alla gestione delle infrastrutture.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 17/12/2021 h 13:25 - Riproduzione riservata