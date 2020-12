ANSF e Accredia rinnovano il protocollo d’intesa sulla sicurezza ferroviaria

(FERPRESS) – Roma, 30 NOV – Il Direttore dell’ANSF, Marco D’Onofrio e il Presidente di ACCREDIA Giuseppe Rossi, hanno firmato oggi, nel corso di una videoconferenza, il rinnovo del Protocollo d’intesa, in vigore dal 2012 e già rinnovato nel 2017, tra l’Ente Italiano di Accreditamento e l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie. All’evento ha partecipato anche il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

