Annual Meeting Assarmatori. Giovedì 26 novembre la ripresa dei lavori online

(FERPRESS) – Roma, 24 NOV – Molla nuovamente gli ormeggi la nave di ASSARMATORI, aderente a Conftrasporto. Giovedì a Roma, ripartono infatti i lavori dell’Assemblea e spetterà ancora una volta al Presidente Stefano Messina pilotare l’Annual Meeting associativo nelle acque di un confronto serrato sulle potenzialità dell’industria del mare nonché sulle ricadute che una sua crescita può innescare nel tessuto economico e occupazionale del Paese.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it