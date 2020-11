Anm: venerdì 13 Novembre sciopero trasporto pubblico locale 4 ore

(FERPRESS) – Roma, 12 NOV – Anm informa che venerdì 13 Novembre, le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FILT CISL, UILTRASPORTI, ORSA TPL, UGL FNA, USB, FAISA CISAL e FAISA CONFAIL, hanno proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale di 4 ore.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it